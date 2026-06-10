الحزن يسيطر على حسني عبد ربه في جنازة وداع خاله بالمحلة.. فيديو وصور

شهدت مدينة العمال بمحافظة الغربية ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان خال الكابتن حسني عبد ربه لاعب المنتخب الوطني والنادي الاسماعيلي الأسبق عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات المدينة وسط مشاركة أقاربه وجيرانه ودفن بمثواه الاخير بمقابر أسرته بطريق الدائري" المحلة _ المنصورة ".

جنازة خال الكابتن حسني عبد ربه

وتلقى حسني عبد ربه واجب العزاء في الفقيد خاله عقب انتهاء الجنازة مباشرة وانصرف عائدا إلي مدينة الإسماعيلية .

وداع المحبين



كما استقبل حسني عبد ربه العديد من رسائل التعازي والمواساة من أصدقائه ومحبيه وعدد من الشخصيات الرياضية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

عزاء مقتصر علي تشييع جنازه

جدير بالذكر أن عزاء الفقيد خال حسني عبد ربه قد اقتصر عل العزاء على أفراد الأسرة والمقربين وسط حاله من الحزن والوجيعة خيمت بظلالها علي كافة الحاضرين في واجب العزاء عقب انتهاء الجنازة مباشرة .