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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تبحث التعاون مع كبرى الشركات العالمية في تصنيع الطائرات والمحركات

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

عقد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عددًا من الاجتماعات مع مسئولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع الطائرات والمحركات والتأجير والتمويل، لبحث فرص التعاون ودعم خطط تطوير الأسطول الجوي، وذلك بحضور أيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

جاء ذلك على هامش مشاركة الطيار أحمد عادل، في الجمعية العمومية الـ82 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2026.

وشملت اللقاءات شركات بوينج وإيرباص وإمبراير، حيث تم بحث دعم خطط مصر للطيران، إلى جانب مناقشة مشاركة الشركات المصنعة في معرض العلمين للطيران والفضاء 2026.

كما عقد رئيس مصر للطيران اجتماعات مع شركات التأجير والتمويل العالمية، ومنها إيركاب وBOC Aviation وSMBC Aviation Capital وAvolon، لبحث فرص تمويل الطائرات الجديدة، ودعم خطط تحديث الأسطول، واستعراض الدراسات المستقبلية الخاصة باحتياجات الشركة من الطائرات خلال السنوات المقبلة.

وفي مجال المحركات، التقى عادل شركتي Rolls-Royce وCFM International، حيث تم بحث سبل دعم تشغيل الأسطول، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالمحركات الحالية وخطط التوسع المستقبلية.

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