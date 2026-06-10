فيفا يعلن طاقم تحكيم قمة البرازيل والمغرب في مونديال 2026

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة المرتقبة بين منتخبي البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم 2026.

حكام مباراة البرازيل والمغرب

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية والدولية، لقيادة المواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ويعاون فينتشيتش مواطناه توماج كلانشنيك كحكم مساعد أول، وأندراز كوفاتشيتش كحكم مساعد ثانٍ، فيما تم تعيين السويسري ساندرو شيرر حكمًا رابعًا للمباراة.

كما اختارت لجنة الحكام السويسري ستيفاني دي ألميدا للعمل كحكم مساعد احتياطي خلال اللقاء.