واشنطن: قنوات التواصل مع طهران مفتوحة رغم تهديدات ترامب بتصعيد الضغوط

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الاتصالات والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوح فيها بتكثيف الضربات ضد طهران.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن مسار الحوار لم يتوقف، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية الأميركية جاءت رداً على الهجوم الذي استهدف مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

وأضاف أن إدارة ترامب ماضية في تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تهدف في نهاية المطاف إلى دفع طهران نحو التوصل إلى اتفاق يلبي المصالح الأمريكية.