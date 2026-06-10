إقبال كثيف وتخفيضات حقيقية.. أسواق "اليوم الواحد" بالغربية تنجح في الوصول للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، انتظام العمل بأسواق "اليوم الواحد" بمراكز ومدن كفر الزيات وبسيون وطنطا وسمنود والمحلة الكبرى، والتي توفر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الأسواق إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة، حيث تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بمشاركة جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بالأسواق.

وأكد المحافظ أن أسواق "اليوم الواحد" تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر المصرية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على استمرار التوسع في المعارض والمنافذ الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.