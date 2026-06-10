ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل تخوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن قائمة مشتركة

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، اليوم الأربعاء، أنها ستخوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن قائمة مشتركة مع الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام "القائمة العربية الموحدة" للانضمام في مرحلة لاحقة.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، إن الأحزاب الثلاثة قررت إعادة إحياء "القائمة المشتركة" التي خاضت الانتخابات في دورات سابقة، مشيرة إلى أنه رغم "الجهود والمرونة" التي بذلت، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع "القائمة العربية الموحدة" حتى الآن.

وأضافت أن الأطراف الثلاثة لا تزال ملتزمة بتشكيل "أوسع قائمة مشتركة ممكنة"، لكنها لا تستطيع البقاء في حالة انتظار وعدم يقين، لافتا إلى أنه حتى في حال قرر "القائمة العربية الموحدة" خوض الانتخابات بشكل منفصل، فإن الجانبين سيعملان على تنسيق اتفاقات فائض الأصوات لتعظيم تمثيل المجتمع العربي في الكنيست ورفع نسب المشاركة.

وكانت الأحزاب الأربعة قد وقعت في يناير الماضي اتفاقا للتعاون من أجل إعادة إحياء القائمة الموحدة قبل الانتخابات المقبلة، إلا أن المفاوضات تعثرت خلال الأشهر الماضية بسبب خلافات حول طبيعة القائمة ودور كل حزب داخلها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الخلاف الرئيسي تمثل في إصرار حزب "القائمة العربية الموحدة" على أن تكون القائمة ذات طابع يسمح لها بالانضمام إلى أي ائتلاف حكومي مُستقبلا، وهو ما رفضته بقية الأحزاب.

وأضافت المصادر أن عقبة إضافية تمثلت في طلب "القائمة العربية الموحدة" التزام باقي الأحزاب بعدم إسقاط أي حكومة قد يشارك فيها الحزب، وهو ما اعتبرته الأطراف الأخرى خطا أحمر، مؤكدة تمسكها بحقها في اتخاذ مواقفها السياسية بشكل مُستقل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قائمة موحدة تضم الأحزاب الأربعة قد تحصل على ما بين 12 و15 مقعدا في الكنيست، بينما قد يؤدي خوضها الانتخابات بشكل منفصل إلى تراجع عدد المقاعد المتوقعة.