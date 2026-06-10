قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون.. 3 حالات الإفتاء توضحها
فقدنا فنانا كبيرا.. أحمد السقا ينعى الراحل عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة
حزب الجبهة الوطنية: سحر نصر عضوا بلجنة التخطيط الاستراتيجي العليا
ترامب: أمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق
حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو
هتوحشني أوي.. حاتم صلاح ينهي عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة
واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب
قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية
سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية
هل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زاخاروفا: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوزت 75 مليار يورو

زاخروفا
زاخروفا
القسم الخارجي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حجم المساعدات العسكرية التي تلقتها أوكرانيا من الدول الغربية تجاوز 75 مليار يورو، معتبرة أن هذه الأموال كان من الممكن أن تُستخدم في تطوير الاقتصاد الأوكراني وتحويله إلى «اقتصاد رائد» لو جرى تنفيذ اتفاقيات مينسك بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.

وجاءت تصريحات زاخاروفا في سياق انتقادات روسية متواصلة للدعم العسكري الغربي المقدم لكييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حيث تؤكد موسكو أن تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية أسهم في إطالة أمد النزاع بدلاً من الدفع نحو تسوية سياسية.

وتتوافق الإشارة إلى حاجز 75 مليار يورو مع بيانات رسمية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أن إجمالي الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا بلغ نحو 75.2 مليار يورو منذ بدء الحرب.

 وتشمل هذه المساعدات إمدادات الأسلحة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والتدريب العسكري للقوات الأوكرانية، إضافة إلى برامج دعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وبحسب المجلس الأوروبي، فإن إجمالي الدعم الأوروبي المقدم لأوكرانيا – بما يشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية ودعم اللاجئين – وصل إلى أكثر من 200 مليار يورو، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر جهة داعمة لكييف منذ بداية الحرب.

وربطت زاخاروفا هذه الأرقام باتفاقيات مينسك، وهي سلسلة تفاهمات أُبرمت بين عامي 2014 و2015 بهدف إنهاء القتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. وترى موسكو أن عدم تنفيذ الاتفاقيات بصورة كاملة أدى إلى تفاقم الأزمة وصولاً إلى اندلاع الحرب واسعة النطاق.

 وتؤكد القيادة الروسية باستمرار أن الموارد المالية والعسكرية التي ضُخت في النزاع كان يمكن استثمارها في تحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة داخل أوكرانيا.

في المقابل، ترفض أوكرانيا والدول الغربية الرواية الروسية، وتعتبر أن المساعدات العسكرية المقدمة لكييف تندرج ضمن حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. 

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن دعمه العسكري يهدف إلى تمكين أوكرانيا من حماية سيادتها ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي.

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا المساعدات العسكرية الدول الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط مادة بيضاء تستخدم فى غش عصير القصب وتسبب أمراضا خطيرة بطوخ.. صور

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة الحرية بمنطقة بنك الإسكان وإزالة الأسوار

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير 72 عمارة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة

ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن يورد الطعام لمطعم شهير بمنفلوط

ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن يورد الطعام لمطعم شهير بمنفلوط

بالصور

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد