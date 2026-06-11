اقتراح جديد.. إنشاء محمية صحراوية بعيدة لاستيعاب الكلاب الضالة

استعرض الدكتور مصطفى الجعفري أستاذ مساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، عدداً من المقترحات التي قال إنها طُرحت للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى حلول عملية تتناسب مع الأعداد الكبيرة الموجودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين الأفكار التي جرى تقديمها إنشاء محمية أو منطقة مخصصة للحيوانات بعيداً عن التجمعات السكانية.

وقال الجعفري: "أنا اقترحت مقترح إن إحنا نعمل أرينا أو محمية"، موضحاً أن هذه المحمية يمكن أن تُقام في منطقة صحراوية تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدن والقرى، مع توفير مصادر للمياه وأماكن للظل والطعام، ومواصلا، أن محبي الحيوانات يمكنهم زيارة هذه المناطق وتقديم الغذاء للحيوانات هناك بدلاً من بقائها داخل المناطق السكنية.

وأشار إلى وجود مقترحات أخرى مكملة، من بينها تطبيق القتل الرحيم للحيوانات المريضة أو المصابة بالسعار، قائلاً: "طبعاً مع بعض الحاجات الأخرى زي مثلاً القتل الرحيم للحيوانات المريضة والمصعورة".

وأكد أن هذه الأفكار تأتي ضمن مجموعة من الحلول التي تم عرضها لمعالجة الظاهرة، في ظل ما وصفه بوجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة تتطلب تدخلاً منظماً ومستمراً للتعامل معها.

