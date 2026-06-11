قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. رد حاسم من الإفتاء يوضح الحكم
قبل ما تتحرك من بيتك.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة واضطراب في البحر الأحمر
إعلام إيراني: سماع انفجارات في جزيرة خرج
تكذب ترامب .. إيران: لم نطلب من الرئيس الأمريكي وقف القصف
إعلام إسرائيلي ينفي المشاركة في العمليات العسكرية داخل إيران
مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة
"الوزراء" يوافق على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية
ترامب: شن ضربات جديدة على إيران مطروح.. وإسرائيل لم تشارك بالهجوم الأخير
ترامب: إيران طلبت وقف القصف بعد تدميرنا لرادارات الدفاع الجوي
ترامب: مقاتلات أمريكية تنفذ مهمة حيوية داخل الأجواء الإيرانية
إيران تحذر: أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون هدفاً للإجراءات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتراح جديد.. إنشاء محمية صحراوية بعيدة لاستيعاب الكلاب الضالة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
رحمة سمير

استعرض الدكتور مصطفى الجعفري أستاذ مساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، عدداً من المقترحات التي قال إنها طُرحت للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى حلول عملية تتناسب مع الأعداد الكبيرة الموجودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين الأفكار التي جرى تقديمها إنشاء محمية أو منطقة مخصصة للحيوانات بعيداً عن التجمعات السكانية.

وقال الجعفري: "أنا اقترحت مقترح إن إحنا نعمل أرينا أو محمية"، موضحاً أن هذه المحمية يمكن أن تُقام في منطقة صحراوية تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدن والقرى، مع توفير مصادر للمياه وأماكن للظل والطعام، ومواصلا، أن محبي الحيوانات يمكنهم زيارة هذه المناطق وتقديم الغذاء للحيوانات هناك بدلاً من بقائها داخل المناطق السكنية.

وأشار إلى وجود مقترحات أخرى مكملة، من بينها تطبيق القتل الرحيم للحيوانات المريضة أو المصابة بالسعار، قائلاً: "طبعاً مع بعض الحاجات الأخرى زي مثلاً القتل الرحيم للحيوانات المريضة والمصعورة".

وأكد أن هذه الأفكار تأتي ضمن مجموعة من الحلول التي تم عرضها لمعالجة الظاهرة، في ظل ما وصفه بوجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة تتطلب تدخلاً منظماً ومستمراً للتعامل معها.
 

مصطفى الجعفري محمية صحراوية الكلاب الضالة الطب البيطري المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب

تعويضات لأصحاب المعاشات.. رئيس هيئة التأمينات أمام البرلمان الأربعاء المقبل| خاص

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب يبحث في غرفة العمليات خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة دعماً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة

خادم الحرمين

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص عددا من قضاة المملكة

بالصور

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة
هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة
هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد