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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها : إطلاق قوافل ومبادرات للتوعية المجتمعية وخدمة القرى

حصاد القوافل
حصاد القوافل
إبراهيم الهواري

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، تقريرًا حول حصاد القوافل المجتمعية والتنموية الشاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة أهالي محافظة القليوبية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأوضح التقرير أن جامعة بنها نجحت في تنفيذ 61 قافلة مجتمعية وتنموية شاملة استفاد منها 34 ألفًا و55 مواطنًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث وصلت خدمات القوافل إلى 18 قرية، إلى جانب تغطية عدد من المدارس والمؤسسات المجتمعية ومراكز الرعاية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن القوافل المجتمعية تمثل أحد أهم آليات الجامعة للارتباط المباشر بالمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تسخير إمكاناتها العلمية والبشرية لخدمة المواطنين وتقديم خدمات متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.


وأضاف رئيس الجامعة ، أن القوافل التي تم تنفيذها خلال العام الجامعي تنوعت بين 33 قافلة طبية قدمت خدماتها لأكثر من 8 آلاف و47 مستفيد، و12 قافلة بيطرية استفاد منها نحو 22 ألفًا و449 مستفيدًا، بالإضافة إلى قافلتين زراعيتين، و3 قوافل توعوية، وقافلتين للتثقيف الصحي، و5 فعاليات ضمن مبادرة "امنعها قبل أن تبدأ" لمكافحة المخدرات، فضلًا عن 4 فعاليات لمبادرة رواد الأعمال الشباب.
وأشار  "الجيزاوي" إلى أن القوافل لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل شملت برامج للتوعية الصحية والبيئية، والإرشاد الزراعي، والتوعية البيطرية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يعكس الدور التنموي المتكامل الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع.
من جانبه، قال الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل تنفيذ استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الوصول بالخدمات النوعية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن نجاح القوافل جاء نتيجة التعاون والتكامل بين مختلف كليات الجامعة والجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية.
واوضح أن القوافل تم تنفيذها في عدد من المواقع المختلفة شملت 33 مدرسة، و18 قرية، بالإضافة إلى دور رعاية المسنين والكنائس ، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع.
وأكد نائب رئيس الجامعة ، أن القوافل المجتمعية والتنموية الشاملة تعكس التزام جامعة بنها بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها كشريك رئيسي في جهود التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار التوسع في هذه القوافل خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق أكبر أثر إيجابي للمواطنين

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