جامعة بنها تفوز بـ 25 مشروعًا في مبادرة "تحالفات مشروعات التخرج – مشروعي بدايتي 2026"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فوز الجامعة بعدد 25 مشروعًا في مبادرة "تحالفات مشروعات التخرج – مشروعي بدايتي 2026" والتي تنفذها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم مشروعات التخرج المبتكرة وتحويلها إلى حلول ومنتجات تكنولوجية قابلة للتطبيق، بما يسهم في ربط التعليم الجامعي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، ودعم مسارات الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.



وأظهرت النتائج قبول 25 مشروعًا باسم جامعة بنها ضمن المسارات التكنولوجية المختلفة بالمبادرة، من إجمالي 420 مشروعًا مقبولًا على مستوى الجمهورية، وبدعم إجمالي للمبادرة يبلغ 41 مليون جنيه، وبمشاركة 11 شريكًا في 11 مجالًا من مجالات التكنولوجيات البازغة.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم ومشروعات تخرجهم إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن قبول هذا العدد من مشروعات جامعة بنها في مبادرة قومية كبرى يمثل مؤشرًا واضحًا على تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة.



وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تسعى باستمرار إلى تطوير بيئة تعليمية وبحثية محفزة للإبداع، من خلال دعم المشروعات الطلابية ذات الطابع التطبيقي، وتشجيع العمل الجماعي متعدد التخصصات، وربط الطلاب بالتحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والصناعة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه النتائج تأتي متسقة مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للتكنولوجيات البازغة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتصنيع الذكي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، باعتبارها من أهم ركائز التنمية المستقبلية.



كما أوضح رئيس الجامعة أن جامعة بنها لن تكتفي بمرحلة القبول في المبادرة، بل ستعمل على دعم الفرق الطلابية والمشرفين الأكاديميين خلال المراحل التالية، ومتابعة المشروعات الواعدة فنيًا وتسويقيًا، بما يعزز فرص تطويرها إلى نماذج أولية أو منتجات قابلة للتطبيق أو شركات ناشئة، مشيدًا بجهود الطلاب والمشرفين والكليات المشاركة، وبالدور المهم الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار الطلابي على مستوى الجمهورية.



من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، عن سعادتها بما حققته الجامعة في مبادرة «مشروعي بدايتي»، مؤكدة أن قبول 25 مشروعًا يعكس تطورًا ملموسًا في مستوى المشروعات الطلابية داخل الجامعة، وقدرة الطلاب على تقديم حلول ابتكارية في مجالات تكنولوجية متقدمة ترتبط مباشرة باحتياجات المجتمع والصناعة.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن قطاع التعليم والطلاب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم منظومة الابتكار والبحث التطبيقي، وتشجيع الكليات على دمج مفاهيم الإبداع وريادة الأعمال في مشروعات التخرج، بما يساعد على تحويل هذه المشروعات من مجرد متطلب أكاديمي إلى فرصة حقيقية لإنتاج حلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة.



وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بمتابعة هذه المشروعات، والعمل على ربطها بمسارات الدعم الفني، والحماية الفكرية، والتسويق، والاحتضان، بالتنسيق مع الكليات المعنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات المبادرة، وتحويل المشروعات الواعدة إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.



وتابعت أن هذه النتائج تمثل دافعًا مهمًا للاستمرار في دعم الطلاب والباحثين، وتعزيز التعاون بين الجامعة والجهات الوطنية الداعمة للابتكار، بما يسهم في بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على التعامل مع متطلبات المستقبل، وإنتاج حلول تكنولوجية تخدم أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، إلى أن مشروعات جامعة بنها المقبولة توزعت على خمسة مسارات رئيسية، حيث تم قبول 10 مشروعات في تحدي مصر للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، و10 مشروعات في مسار Egypt Makes – مصر تصنع 2026، و3 مشروعات في تحدي التكنولوجيا العميقة DeepTech Geeks 2026، ومشروع واحد في Tech Makers Challenge، ومشروع واحد في تحالف مشروعات التخرج في مجال التكنولوجيا الحيوية للاستخدامات الطبية.



وأضاف أن المشروعات المقبولة تمثل قاعدة واعدة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة احتياجاتها الفنية والتسويقية، ودراسة فرص تحويلها إلى نماذج أولية أو شركات ناشئة أو طلبات حماية ملكية فكرية، بما يعزز دور جامعة بنها في دعم الابتكار وريادة الأعمال.