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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: توزيع كراتين مواد غذائية على 450 أسرة من مستحقي الدعم ..صور

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تمكن جمعية من توزيع عدد (450) كرتونة مواد غذائية على 450 اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقريتي كفرعصام ومنشية جنزور بمركز طنطا، وقرية سنباط بمركز زفتى، وقريتي كفرالدوار ومحلة اللبن بمركز بسيون فى محافظة الغربية.  

توجيهات تضامن الغربية 

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان : أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة من أي مُبادرة، حيث شاهدنا فرحة الأهالى بمراكز طنطا وزفتى وبسيون، عند توزيع الكرتونة عليهم.

تحسين الخدمات 


مؤكدًا ان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ولفت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية .
واضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

رفع كفاءة الخدمات الأسر الأكثر احتياجا 


والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الغربية الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل دعم الأسر والعائلات اكثر احتياجا كراتين سلع غذائية

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