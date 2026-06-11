قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بأمر "المركزي" .. تفاصيل
سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة
تقنين أوضاع 43 مصنعًا وورشة بشق الثعبان لدعم صناعة الرخام والجرانيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتر قدم شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة إسنا ونقله للمستشفى في حالة خطرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت محطة سكك حديد إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم،  إصابة شاب من قرية الدير بإصابات بالغة عقب تعرضه لحادث أثناء مرور أحد القطارات داخل المحطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بإصابة شاب أسفل عجلات القطار بمحطة إسنا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحادث أسفر عن بتر إحدى قدمي الشاب وإصابته بإصابات خطيرة ومتفرقة بالجسد، حيث جرى تقديم الإسعافات العاجلة له في موقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب من أهالي قرية الدير التابعة لمركز إسنا، وأن الحادث وقع أثناء مرور القطار بالمحطة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاقصر اخبار الاقصر اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

مكمل غذائي شائع للمفاصل يثير مخاوف جديدة.. دراسة تربطه بزيادة خطر الخرف

مكمل غذائي شائع للمفاصل يثير مخاوف جديدة.. دراسة تربطه بزيادة خطر الخرف

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد