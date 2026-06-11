بتر قدم شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة إسنا ونقله للمستشفى في حالة خطرة

شهدت محطة سكك حديد إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، إصابة شاب من قرية الدير بإصابات بالغة عقب تعرضه لحادث أثناء مرور أحد القطارات داخل المحطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بإصابة شاب أسفل عجلات القطار بمحطة إسنا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحادث أسفر عن بتر إحدى قدمي الشاب وإصابته بإصابات خطيرة ومتفرقة بالجسد، حيث جرى تقديم الإسعافات العاجلة له في موقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب من أهالي قرية الدير التابعة لمركز إسنا، وأن الحادث وقع أثناء مرور القطار بالمحطة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.