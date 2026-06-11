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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدوء وانضباط في ختام امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء.. وجولة ميدانية موسعة لمتابعة اللجان

الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم
الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم
ايمن محمد


واصلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل جميع الإدارات التعليمية.
قامت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الخميس 11 يونيو، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مدارس خليج السويس، لمتابعة انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، والاطمئنان على توفير بيئة مناسبة للطلاب.
وبدأت الجولة بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة ومدرسة أبو رديس الإعدادية، حيث رافقها خلال المتابعة وائل بخاتي مدير إدارة أبو رديس التعليمية، وتم تفقد اللجان والتأكد من سير الامتحانات في هدوء وانضباط.
وانتقلت بعدها إلى مدينة أبوزنيمة، حيث تابعت لجان الامتحانات بمدرسة أبو زنيمة الصناعية، وشهدت المدرسة لفتة تقديرية بإهدائها بورتريه من تنفيذ قسم الزخرفة والديكور، في إطار الأنشطة الطلابية داخل المدرسة.
واختتمت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، والتي تضم طلاب مدرستي الشهيد عبد المنعم رياض والشهيد أحمد عبد المنعم كامل، وذلك بحضور محمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية.
وخلال الجولة، تم الاطمئنان على جودة طباعة الأسئلة ووضوحها داخل اللجان، مع التأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكدت مدير المديرية عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوى خلال اليوم، مشيدة بحالة الانضباط والهدوء التي سادت جميع اللجان بمحافظة جنوب سيناء.
واختُتمت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وسط أجواء من الهدوء والاستقرار في جميع اللجان.

جنوب سيناء تعليم ختام الشهادة الإعدادية مدن خليج السويس

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