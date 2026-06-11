وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 43 عقد تقنين لمصانع وورش شق الثعبان

قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتسليم 43 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

وخلال مراسم تسليم العقود أكد الوزير اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية ولما لها من مقومات صناعية تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت في العالم، موجهاً الشكر لمحافظة القاهرة على دعمها الدائم لقطاع الصناعة وتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية بالمحافظة.

وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات المنطقة والخدمات المقدمة للمصنعين داخلها لتحسين البيئة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور هام في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري المنطقة بما يسهم في زيادة عدد المصنعين المقننة أوضاعهم ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمنطقة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل- بالتوازي مع تقنين أوضاع المصنعين بالمنطقة- على ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتيسير شؤون المنظومة بالكامل، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية فيما يخص الإنتاج والتصدير أو أي دعم فني يحتاجه المصنعون في مجال الرخام والجرانيت، كما سيتم التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة لتوفير دورات تدريبية دورية بمنطقة شق الثعبان لتلبية احتياجات المصانع من العمالة المدربة والمؤهلة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ملف تقنين الأوضاع من الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة، لأنه يحافظ على حقوق الدولة، كما يساعد أصحاب المصانع والورش على العمل في إطار قانوني وواضح ومنظم، مشيرًا إلى أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.



وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على اجراء عمليات التقنين منها مد مدة منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ لمدة ٦ أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أى غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وحث محافظ القاهرة باقى المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا .

وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات ، وتوفير الوقت ، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط ، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.



واستمع الوزير والمحافظ لعدد من المطالب من مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية والحلول المقترحة للتغلب عليها بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.