محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بتكليف المهندس أحمد نصر الله رئيسًا لحي ثالث

أصدر اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتكليف المهندس أحمد نصر الله بتولي مهام رئاسة حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، وذلك خلفًا للواء إبراهيم أنور خضر.

ويأتي القرار في إطار حركة المتابعة والتطوير المستمرة التي تشهدها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يباشر المهندس أحمد نصر الله مهام عمله رئيسًا لحي ثالث الإسماعيلية اعتبارًا من اليوم، لاستكمال جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات داخل نطاق الحي، والتعامل مع الملفات الحيوية بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.