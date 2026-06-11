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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اجتماع القاهرة.. مصر تقود تحركات دبلوماسية لدعم السلام المستدام في غزة

اجتماع القاهرة.. مصر تقود تحركات دبلوماسية لدعم السلام المستدام في غزة
اجتماع القاهرة.. مصر تقود تحركات دبلوماسية لدعم السلام المستدام في غزة
إسراء عبدالمطلب

جددت مصر في ظل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد في قطاع غزة، تأكيد دورها المحوري في دعم جهود التهدئة، بعدما استضافت القاهرة في 7 يونيو 2026 اجتماعًا رفيع المستوى ضم الوسطاء المشاركين في اتفاق وقف إطلاق النار وممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية. 

ويأتي الاجتماع في إطار التحركات المستمرة لدفع المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وصولًا إلى تهدئة مستدامة تفتح الباب أمام إعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ويرى الخبراء والمحللون أن التحرك المصري يعكس ثقل القاهرة السياسي والدبلوماسي في إدارة الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني واستمرار التحديات الأمنية والإنسانية داخل القطاع، مؤكدين أن نجاح جهود الوساطة يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت الهدنة ومنع عودة دائرة العنف.

مصر في قلب جهود التهدئة

قال الدكتور طارق فهمي إن استضافة القاهرة للاجتماع الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس استمرار الدور المصري الفاعل في إدارة هذا الملف المعقد، وتؤكد قدرة مصر على الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بما يدعم فرص التهدئة والاستقرار.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التحركات المصرية الأخيرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد، بالتوازي مع الدفع نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن القاهرة تظل الطرف الأكثر تأثيرًا وقدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأوضح أن نجاح أي مسار تفاوضي خلال المرحلة المقبلة يتوقف على التزام جميع الأطراف بتعهداتها، واستمرار جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن مصر تتحرك انطلاقًا من رؤية تقوم على حماية المدنيين ودعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية أكثر استدامة للأزمة في غزة.

ومن جانب آخر، قال الحقوقي محمد البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن استضافة القاهرة للاجتماع رفيع المستوى الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تؤكد مجددًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرصها المستمر على حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التحركات المصرية المتواصلة نجحت في الحفاظ على قنوات الحوار بين مختلف الأطراف، وهو ما يعزز فرص تثبيت التهدئة ويدعم المساعي الرامية إلى استكمال تنفيذ مراحل الاتفاق، وصولًا إلى تهدئة مستدامة تتيح تدفق المساعدات الإنسانية وإطلاق برامج إعادة الإعمار.

وأكد أن نجاح جهود الوساطة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين، مشددًا على أن معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استمرار التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتعزيز فرص السلام.

جهود مستمرة لإنهاء المعاناة

ويؤكد مراقبون أن التحرك المصري المتواصل يعكس حرص القاهرة على تثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، بالتوازي مع دعم المسار الإنساني وإعادة الإعمار. كما يعزز اجتماع القاهرة فرص استكمال المفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في حماية المدنيين وتخفيف معاناة سكان القطاع، ويمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية بعد شهور طويلة من الحرب والتوترات المتصاعدة.

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