ميناء رفح البري يستقبل 24 مصابا و45 مرافقًا فلسطينيا قادمين من غزة

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء ، اليوم/الأربعاء/ الدفعة الـ49 من الجرحى والمرضى؛ والتى تشمل 24 مصابا و45 مرافقًا فلسطينيا، قادمين من قطاع غزة الفلسطينية .

وصرح مصدر مسئول بمعبر رفح البري بأن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية قامت بتوقيع الكشف الطبي على المرضى؛ تمهيدا لتحويلهم إلى العلاج في عدد من المستشفيات ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية.

وأوضح المصدر أن هذه الدفعة بإجمالي 69 فلسطينيا سبقها وصول 48 دفعة منذ إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في شهر فبراير الماضي، والذي كانت تغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن دفعة جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين الذين تلقوا الرعاية الطبية والعلاج في المستشفيات المصرية غادرت إلى قطاع غزة عبر رفح البري.