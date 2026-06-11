قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
إيران تتوعد ترامب بــ رد قوي ومؤلم على تهديداته
كأس العالم 2026 ينطلق من أزتيكا .. المكسيك وجنوب أفريقيا في مواجهة تاريخية
دفعة قوية للتعاون الإفريقي .. العربية للتصنيع تستقبل رئيس الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللعب مفتاح النمو السليم للأطفال.. خبراء: ليس ترفيهًا بل ضرورة تربوية

الأطفال
الأطفال
محمد البدوي

يُعد اللعب أحد أهم الركائز الأساسية في حياة الأطفال، فهو يتجاوز كونه وسيلة للتسلية وقضاء الوقت إلى كونه أداة فعالة تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته المختلفة. 

 الأنشطة الترفيهية والحركية

وتؤكد الدراسات الحديثة أن الأنشطة الترفيهية والحركية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو العقلي والجسدي والاجتماعي، ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى تسليط الضوء على أهميته وتخصيص مناسبات عالمية للتوعية بقيمته. 

تراجع مساحات اللعب الحر

وفي ظل التغيرات التي فرضتها التكنولوجيا وتراجع مساحات اللعب الحر، تتزايد الدعوات إلى إعادة الاعتبار للعب باعتباره حقًا أساسيًا للطفل وعنصرًا لا غنى عنه في رحلة نموه وتطوره.

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

يوم عالمي للتوعية بأهمية اللعب

وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن اللعب يمثل حاجة أساسية في حياة الطفل، وليس مجرد نشاط ترفيهي، موضحًا أن الاهتمام العالمي بهذا الملف انعكس في تخصيص يوم عالمي للتوعية بأهمية اللعب ودوره في تنمية الأطفال.

5 نصائح عملية للأباء للتعامل مع إدمان الأطفال لألعاب الفيديو

تطوير المهارات الحركية والجسدية

وأوضح هندي أن اللعب يسهم في تطوير المهارات الحركية والجسدية من خلال تقوية العضلات وتحسين التوازن والتناسق الحسي والحركي، كما ينعكس إيجابيًا على القدرات العقلية، حيث يساعد الأطفال على تنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، إلى جانب تعزيز الذاكرة والتركيز.

الصداقات وبناء علاقات صحية

وأشار إلى أن فوائد اللعب تمتد إلى الجانب الاجتماعي والعاطفي، إذ يمنح الأطفال فرصًا لتكوين الصداقات وبناء علاقات صحية مع أقرانهم، كما يسهم في إثراء الحصيلة اللغوية وتنمية مهارات التواصل والتعبير عن الذات.

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

مقارنة بالأجيال السابقة

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى تراجع معدلات اللعب الحر بين الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة اللعب في الشوارع والأماكن المفتوحة، الأمر الذي يحرمهم من خبرات مهمة تسهم في نموهم الطبيعي. 

توفير بيئة آمنة للعب

وشدد على أن توفير بيئة آمنة للعب لا يقتصر على اختيار المكان المناسب فحسب، بل يشمل أيضًا اختيار الرفاق والأقران الذين يتفاعلون مع الطفل.

دور الأسرة في توجيه الأبناء

وأكد أهمية دور الأسرة في توجيه الأبناء بأساليب تربوية هادئة تعتمد على التشجيع وتعزيز السلوك الإيجابي، مع احترام ميول الطفل واهتماماته وعدم فرض اختيارات لا تتوافق مع شخصيته.

تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال

 الأنشطة التفاعلية والحركية

كما دعا إلى الحد من الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية، واستبدالها بمزيد من الأنشطة التفاعلية والحركية داخل المنزل وخارجه، مشيرًا إلى أهمية دور المدارس في توفير مساحات آمنة وبرامج رياضية منظمة تساعد الأطفال على استثمار طاقاتهم بصورة إيجابية وتدعم نموهم الشامل.

اللعب حياة الأطفال الأنشطة الترفيهية والحركية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

النشاط القرآني

الأوقاف تنفذ 11589 نشاطا قرآنيا خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2026

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: بهذه الطريقة يتم تزوير فتاوى الشيوخ

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد