البحوث الإسلاميَّة يستقبل وفدًا من طلاب الجامعة الأمريكيَّة | تفاصيل

استقبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ظهر اليوم، وفدًا من طلاب الجامعة الأمريكيَّة بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المؤسَّسات الأكاديميَّة والتعريف برسالة جهود المجمع في المجالات الدعويَّة والتوعويَّة والعِلميَّة والثقافيَّة.

تعزيز التعاون بين الأزهر وطلاب الجامعات

ورحَّب فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بأعضاء الوفد، مؤكِّدًا أهميَّة تعزيز جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع طلاب الجامعات؛ بما يسهم في بناء الوعي الصحيح، وتعرُّف الدَّور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطيَّة والاعتدال وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش.

وأشار فضيلته إلى أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يضطلع بأدوار متكاملة في مجالات الدعوة والتوعية والثقافة الإسلاميَّة والبحث العِلمي وخدمة المجتمع، من خلال مجموعة من القطاعات والإدارات المتخصِّصة التي تعمل على تنفيذ رسالة الأزهر الشريف في الداخل والخارج.

في السياق نفسه، اصطحب الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع، الوفدَ في جولةٍ تعريفيَّةٍ داخل المجمع، اطَّلع خلالها الطلاب على طبيعة عمل القطاعات والإدارات المختلفة، وتعرَّفوا أبرزَ الأنشطة والبرامج التي ينفِّذها المجمع في مجالات التوعية الفكريَّة والثقافيَّة، وآليَّات التواصل مع مختلِف فئات المجتمع.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدين بما لمسوه من تنوُّع في أنشطة المجمع وجهوده في نشر الوعي وترسيخ القيم، مؤكِّدين أنَّ هذه الزيارة أتاحت لهم فرصةً لتعرُّف طبيعة عمل إحدى المؤسسات الأزهرية الرائدة ودورها في خدمة المجتمع.