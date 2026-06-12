الأهلي يتجه لإعارة ياسين مرعي.. وقرار جديد بشأن بيكهام

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة لدى إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تدعيم خط الدفاع خلال الصيف الجاري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قناعة كاملة بمستوى ياسين مرعى الذي انضم في الموسم الماضي من فاركو.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: هناك طرح داخل الاهلي بإمكانية إعارة أو بيع ياسين مرعي إلى سيراميكا كليوباترا وشراء عقد أحمد رمضان بيكهام.

وأضاف: هناك نية لدى مسئولي الاهلي في رحيل ياسين مرعي حتى لو على سبيل الاعارة في ظل عدم القناعة بالمستوى الفني للاعب خلال الموسم الجاري.