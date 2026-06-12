أبراج تعشق النكد.. هل انت من بينها؟

يحب بعض الأشخاص التفاؤل والنظر إلى الجانب المشرق من الحياة، بينما يميل آخرون إلى القلق والتفكير الزائد والتركيز على التفاصيل السلبية. ووفقًا لما هو شائع في عالم الأبراج، هناك بعض الأبراج التي تُعرف بحساسيتها الشديدة أو ميلها إلى التحليل المفرط، ما يجعلها تبدو أكثر عرضة للنكد والتوتر من غيرها.



ويأتي برج السرطان في مقدمة هذه الأبراج، إذ يتميز بحساسية كبيرة تجاه المواقف والكلمات، وقد يتأثر لفترات طويلة بأي موقف يزعجه.



أما برج العذراء، فيُعرف بحبه للكمال والتدقيق في التفاصيل، وهو ما يدفعه أحيانًا إلى القلق المستمر والانشغال بالأخطاء الصغيرة.

ويُصنف برج العقرب ضمن الأبراج التي لا تنسى بسهولة، حيث يحتفظ بذكرياته ومشاعره لفترات طويلة، ما يجعله أكثر ميلًا لاسترجاع المواقف المزعجة.



كما يُعرف برج الجدي بجدّيته الشديدة وتفكيره الدائم في المسؤوليات والالتزامات، الأمر الذي قد يجعله يبدو متشائمًا أو كثير الانشغال بالمشكلات.

ويأتي برج الحوت ضمن القائمة أيضًا بسبب طبيعته العاطفية الرقيقة، إذ يتأثر سريعًا بالأحداث المحيطة وقد يميل إلى الحزن والتفكير الزائد في بعض الأوقات.



ورغم انتشار هذه الصفات بين محبي الأبراج، تبقى السمات الشخصية مختلفة من شخص لآخر، ولا يمكن الحكم على أي شخص بناءً على برجه فقط، فالأبراج تظل وسيلة للترفيه والتسلية لدى الكثيرين.