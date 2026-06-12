في عيد ميلاده.. نضال الشافعي يكشف سر حبه لشخصية خالد بن الوليد واخناتون

يحتفل الفنان نضال الشافعي، اليوم الجمعة 12 يونيو بعيد ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1978

نضال الشافعي وشخصية خالد بن الوليد

وفي مارس الماضي، تحدث نضال الشافعي، خلال ندوة وتكريم موقع صدى البلد له، عن الشخصية التاريخية التي يتمنى تجسيدها.

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي، عن فكرة تجسيده للشخصيات بعدما قدم، شخصية مرشد الإخوان مصطفى مشهور بمسلسل رأس الأفعى، وكذلك شخصية الشيخ الباقوري بمسلسل الجماعة 2.

وقال نضال الشافعي: «أنا معجب جدا من أول ما اتعمل مسلسل الاختيار بفكرة التسجيل التاريخي في شكل درامي ده شيء عبقري من وجهة نظري واللي شدني في الموضوع هو عمل توثيق تاريخي لأحداث حقيقية حصلت من خلال إطار درامي».

وتابع نضال الشافعي: «أنا بافتخر اني اشتغلت في أكتر من عمل وطني زي الاختيار 2 والجماعة 2 وهجمة مرتدة ودلوقتي مسلسل رأس الأفعى لأن ده للتأريخ ومهم توثيق الأحداث دي للأجيال اللي ما عاصرتهاش حتى لا يقعوا في أي فخ مستقبلًا».

وأضاف نضال الشافعي: «كل انتصارات مصر متأرخة على جدرانها وأعمدتها التاريخية والنهاردة بنأرخ بالمسلسلات.. وأنا بعشق تقديم شخصية الرجل المخابراتي في الأعمال.. ونفسي أجسد شخصيات تاريخية زي اخناتون في عصر الفراعنة.. وخالد بن الوليد في العصر الإسلامي لكن أحمد السقا وزملاء تانيين سبقوني لكن أنا ممكن أعملها في المسرح.

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.