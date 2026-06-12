قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار
أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل
مفتي الجمهورية من ماليزيا: تمكين الشباب ضرورة حضارية واستثمار في الحاضر والمستقبل
منعش ولذيذ ومرطب في الحر …عصير بطيخ بالليمون والنعناع
تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة
الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم
وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي
خطيب المسجد النبوي: متابعة السيرة النبوية سبب للهداية والفلاح والسعادة فى الدارين
قرارات رئاسية لدعم المواطن.. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور الإسعاف ويوجّه برفع كفاءة الرعاية الصحية
مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة
لا تمد عينيك.. سر السعادة الذي غفلنا عنه في هذه الآية العظيمة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توريد 618 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين في الوادي الجديد

توريد قمح
توريد قمح
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، وصول إجمالي كميات القمح المحلي الموردة إلى الشون والصوامع ومواقع التخزين المختلفة بالمحافظة حتى صباح اليوم الجمعة إلى 618 ألفًا و795 طنًا و684 كيلوجرامًا، وذلك ضمن أعمال موسم توريد القمح المحلي، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام عمليات الاستلام والتخزين وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد؛ أن الكميات التي تم توريدها خلال الساعات الماضية بلغت 1164 طنًا و711 كيلوجرامًا، موزعة على مواقع الاستلام المختلفة بالمحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة بلغ 111 ألفًا و188 طنًا و569 كيلوجرامًا، بينما وصلت الكميات التي تم شحنها خارج المحافظة إلى 507 آلاف و607 أطنان و115 كيلوجرامًا، بما يعكس انتظام عمليات الاستلام والنقل وفق الخطة الموضوعة لموسم التوريد.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى، إلى استمرار المتابعة اليومية لأعمال الاستلام بالشون والصوامع، والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة أمام الموردين والمزارعين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية المنظمة لعمليات الفرز والوزن والتخزين.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا تموين الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

اليو ديانج

وليد سليمان يودع أليو ديانج برسالة مؤثرة

أفشة ونجله

على البحر.. أفشة يشارك الجمهور صورا من عطلته الصيفية

حسين عموتة

أوضة اللبس واستقلالية القرار.. 6 ملفات تنتظر حسين عموتة حال قيادة الأهلي

بالصور

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد