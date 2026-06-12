توريد 618 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، وصول إجمالي كميات القمح المحلي الموردة إلى الشون والصوامع ومواقع التخزين المختلفة بالمحافظة حتى صباح اليوم الجمعة إلى 618 ألفًا و795 طنًا و684 كيلوجرامًا، وذلك ضمن أعمال موسم توريد القمح المحلي، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام عمليات الاستلام والتخزين وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد؛ أن الكميات التي تم توريدها خلال الساعات الماضية بلغت 1164 طنًا و711 كيلوجرامًا، موزعة على مواقع الاستلام المختلفة بالمحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة بلغ 111 ألفًا و188 طنًا و569 كيلوجرامًا، بينما وصلت الكميات التي تم شحنها خارج المحافظة إلى 507 آلاف و607 أطنان و115 كيلوجرامًا، بما يعكس انتظام عمليات الاستلام والنقل وفق الخطة الموضوعة لموسم التوريد.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى، إلى استمرار المتابعة اليومية لأعمال الاستلام بالشون والصوامع، والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة أمام الموردين والمزارعين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية المنظمة لعمليات الفرز والوزن والتخزين.