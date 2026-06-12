بعد فيديو الطفل المطرود..مشروع قانون يُجرم الإهمال النفسي واستغلال الأطفال إلكترونياً

أعلنت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن عزمها التقدم بمشروع قانون عاجل لتعديل بعض أحكام قانوني "العقوبات" و"الطفل"، وذلك على خلفية المقطع المرئي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يرفض استلام طفله وسط مشادات عائلية، مما أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين.

وأعربت "الصبان"، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمشهد، واصفة إياه بـ "الانتهاك الصارخ لكل معايير الدين، والأخلاق، والقيم الأسرية الأصيلة للمجتمع المصري" .

وانتقدت النائبة البرلمانية غياب الوعي والمسؤولية لدى بعض الأزواج والزوجات عند الانفصال، قائلة: "الزواج مسؤولية والطلاق أيضاً مسؤولية، وأجمل العلاقات هي التي تنتهي بالتراضي، لا داخل أروقة المحاكم لتدمير الطرف الآخر، وتابعت ما نشهده اليوم من جحود وتخلٍ عن الأبناء لنكاية كل طرف في الآخر هو عداء غير مبرر، يدفع ثمنه جيل كامل يُلقى به في الشارع".

وأضافت: "الدولة لن تُعلم أحداً كيف يكون أباً مسؤولاً أو أماً حنونة، لكن القانون يجب أن يكون السيف الرادع لكل من يفرط في أمانته".

تجريم الإهمال النفسي

وكشفت النائبة ولاء الصبان عن الخطوط العريضة للمقترح التشريعي الذي تعكف على صياغته حالياً لتقديمه للأمانة العامة لمجلس النواب، والذي يتضمن: تجريم الإهمال النفسي من خلال استحداث نص عقابي صريح في قانون العقوبات يجرم "التدمير النفسي والمعنوي المعتمد للطفل"، وتغليظ عقوبات تعريض الطفل للخطر بحيث يتم تحويل واقعة التخلي العلني عن الأطفال أو طردهم إلى "جناية" مشددة العقوبة بدلاً من جنحة .

وأشارت الصبان أن مناقشة "قانون الأحوال الشخصية الجديد" تحت قبة البرلمان هي الفرصة التاريخية لإدراج هذه التعديلات لحماية أطفال مصر، قائلة: "لن نسمح بأن يكون الأطفال وقوداً لمعارك شخصية بين الآباء والأمهات، وكرامة الطفل المصري وصحته النفسيه واستقراره خط أحمر .