محافظ الوادي الجديد تبحث مجالات التعاون المشترك مع شركة مغربي الزراعية MAFA

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفدًا من مسئولي شركة مغربي الزراعية MAFA برئاسة المهندس شريف المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الزراعة وإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والتوسع في الاستثمارات الزراعية المستدامة على أرض المحافظة.

استعرضت مجالات التعاون المأمول ومشروعات وأنشطة الشركة ومجالات الخبرة الممتدة لعشرات السنوات في إنتاج وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، وتطبيق نظم الزراعة والري الحديثة، فضلًا عن خبراتها في الأسواق التصديرية الدولية.

كما قدّمت المحافظ خلال اللقاء، عرضًا تفصيليًا لأبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة، مؤكدةً حرص المحافظة على جذب الاستثمارات الجادة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، مشيرةً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.