اشترى عقارات وسيارات .. القبض على متهم غسل 300 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وإنتحال الصفة.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وإنتحال الصفة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (300) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.









