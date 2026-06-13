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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين أمريكا وإيران

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية تواصل مراقبة التطورات وسط تقارير متضاربة يوم الجمعة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال إيجازه الصحفي المنتظم من المقر الرئيسي في نيويورك، سئل ستيفان دوجاريك عن إعلان رئيس وزراء باكستان بأن الجانبين وافقا على نص نهائي لاتفاق سلام ينهي حرباً استمرت لأكثر من 100 يوم.

وقال: "لقد رأينا ذلك الإعلان. ورأينا أيضاً الإعلانات الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "بالنظر إلى حساسية الموقف وحقيقة أننا كنا قريبين من قبل، فسوف نرجئ أي تعليق، لكننا نشعر بالتشجيع من النبرة العامة لما نسمعه".

ولعبت باكستان دور الوسيط في الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مواقع عسكرية ونووية في إيران، وإطلاق طهران لهجمات لاحقة على إسرائيل وأهداف أمريكية في منطقة الخليج.

اتفاق وقف إطلاق نار بين أمريكا وإيران الأمم المتحدة منطقة الخليج

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