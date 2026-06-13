تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز لعدد ٣١٤ وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة في عدد من المدن الجديدة ، تشمل: القاهرة الجديدة، ٦ أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، السويس، بورسعيد، والعريش.

وأكد "البارودي" تصريحات تلفزيونية، أن الهيئة تحت مظلة وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بدعم جهود التنمية العمرانية وتوفير فرص سكن ملائمة للمواطنين بمختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بمواقع استراتيجية ومساحات متنوعة تبدأ من ٤٧ م٢ وحتى ١٥٥ م٢، بما يتيح خيارات متعددة للراغبين في التملك.

وأوضح رئيس الهيئة أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمقر الهيئة وفروعها بالسويس وبورسعيد والعريش ومبنى محافظة شمال سيناء، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٦ وحتى الخميس الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٦، مؤكدًا أن إجراءات الحجز والتخصيص ستتم بمنتهى الشفافية والحيادية وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

وأشار "البارودي" إلى أن الهيئة ستجري قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة ١٢ ظهرا طبقا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لمشروعات " القاهرة الجديدة - ٦ أكتوبر - بدر - ١٥ مايو - العاشر من رمضان" بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي بالهيئة، ومشروع السويس بفرع الهيئة بمحافظة السويس، ومشروع بورسعيد بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، ومشروع العريش بمبنى محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أنه في حالة سداد المتقدم كامل ثمن الوحدة يحق له اختيارها قبل إجراء القرعة.

وأكد"البارودي" أن وزارة الإسكان تقود حاليًا نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تمضي بخطى متسارعة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال طرح مشروعات سكنية متميزة بمختلف المدن الجديدة وبأسعار تنافسية، بما يعزز فرص التملك ويواكب معدلات التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.