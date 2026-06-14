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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها .. قصة اعتزال زبيدة ثروت بعد سطوع في أضواء السينما

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

تحل اليوم الأحد 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1940، ورحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016. 

وُلدت زبيدة ثروت بمدينة الإسكندرية، ونشأت في أسرة ذات مكانة اجتماعية، فكان والدها ضابطًا ووالدتها تنتمي لعائلة عريقة، لفتت الأنظار منذ صغرها بجمالها اللافت، وفازت بمسابقات للجمال مثل “ملكة جمال الشرق”، وهو ما فتح لها أبواب الفن مبكرًا. 

درست زبيدة ثروت الحقوق في جامعة الإسكندرية، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد ذلك، من خلال فيلم “دليلة”، في دور صغير، ولمعت في فيلم “يوم من عمري” مع عبد الحليم حافظ، وتميزت بأدوار الفتاة الرومانسية. 

من أبرز أعمال زبيدة ثروت: (في بيتنا رجل، وإني أتهم، ونساء في حياتي، وزمان يا حب، والمذنبون)، وتعاونت مع كبار نجوم السينما مثل عمر الشريف ورشدي أباظة.

زبيدة ثروت وبيليه

وكشفت الفنانة زبيدة ثروت خلال لقائها الوحيد بعد الاعتزال مع الإعلامى عمرو الليثى، عن قصة حب لاعب الكورة الشهير “بيليه” الذى اختير كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، في نفس العام .

وأكدت انه التقى بها فى الكويت أثناء حضورها مهرجان فنى هناك، وأعجب بها منذ اللحظة الأولى ، مؤكدة أنه طاردها لتتزوج منه، إلا أنها رفضت لأنها لم تكن تفهمه خاصة أنه لا يتحدث العربية أو الإنجليزية.

وكشفت زبيدة ثروت أنها اعتزلت الفن بسبب أحفادها، وأكدت أن بناتها أنجبوا واحدة تلو الأخرى، ما جعلها تفضل الابتعاد لمساندتهن فى تلك التجربة، إضافة إلى أن الأعمال التى عرضت عليها لم تكن ترضيها.

وقد تزوجت زبيدة ثروت مرتين الأول من رجل خارج الوسط الفنى وقررا الانفصال بعد فترة من الزواج اما الزيجة الثانية أسفرت عن إنجاب 4 بنات.

اعتزال زبيدة ثروت

اعتزلت الفنانة "زبيدة ثروت" التمثيل في السينما أواخر السبعينيات وآخر أعمالها هو فيلم "المذنبون" عام ١٩٧٥ مع الفنان "حسين فهمي" و الفنانة "سهير رمزي"و فيلم "لقاء هناك" مع نور الشريف في ١٩٧٦ و فيلم "الحب الحرام" عام ١٩٧٦.

لكنها بعد اعتزالها السينما ظهرت في عدة أعمال تليفزيونية والمسرحية منها " أنا وهي ومراتي" و"عائلة سعيدة جدا" و"مين يقدر على ريم"، واعتزلت العمل الفني نهائيا في أواخر الثمانينيات.

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