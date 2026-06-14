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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية

القمح
القمح
فريدة محمد

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بحزب مستقبل وطن بإعلان الحكومة وصول معدلات توريد القمح المحلي إلى نحو 4.6 مليون طن حتى الآن، مؤكداً أن هذا الرقم القياسي وغير المسبوق يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأكد “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً برلمانياً وحكومياً متزامناً لاستثمار هذا النجاح والبناء عليه من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة وفى مقدمتها التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية عبر استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة والميكنة الزراعية وزيادة الحوافز المقدمة للمزارعين وضمان إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ لتحقيق عائد اقتصادي عادل مطالباً باستمرار سياسات الحكومةفى تطوير منظومة التخزين والصوامع وتقليل الفاقد في مراحل الحصاد والنقل والتداول و تعزيز دور مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية وتحقق إنتاجية أعلى.

وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أهم المشروعات القومية القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي، لما يوفره من مساحات زراعية ضخمة ستسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج مؤكداً أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية سيمنح الدولة المصرية أربعة مكاسب رئيسية تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل تأثير الأزمات العالمية، فضلاً عن زيادة دخول المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي على أن ما تحقق في ملف توريد القمح يمثل رسالة واضحة بأن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للدولة قادرتان على تحويل التحديات إلى إنجازات، داعياً إلى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية حتى تصبح مصر دولة مكتفية ذاتياً من غذائها وقادرة على تأمين احتياجات شعبها مهما كانت المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

تحرك برلماني الاكتفاء الذاتي الاستراتيجية القمح مجلس الشيوخ المهندس محمد المنزلاوي المتوسطة

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