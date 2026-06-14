قبل التسليم الرسمي.. سحب عينات فنية من مشروع رصف الحارة البطيئة بأبو صويرة لضمان أعلى معايير الجودة

باشرت لجنة فنية مشتركة أعمال سحب عينات ميدانية من مشروع رصف الحارة البطيئة بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة مشروعات الطرق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك تمهيدًا للبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات المحافظ التي وجّه بها خلال جولته الميدانية الأخيرة بمدينة رأس سدر لمتابعة مشروعات الطرق الجارية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق.

وضمت اللجنة ممثلين عن مديرية الطرق والنقل، وجهاز التعمير، ومجلس مدينة رأس سدر، ومديرية الإسكان، والإدارة الهندسية بالمدينة، برئاسة نائب رئيس المدينة، وبمشاركة معمل ضبط جودة الأسفلت، حيث تم سحب عينات من موقع المشروع لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، والتحقق من سمك طبقات الرصف ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.

وجرت أعمال الفحص والمعاينة بحضور أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وتحت إشراف مدير إدارة الحوكمة والرقابة الداخلية بمديرية الطرق والنقل، في إطار منظومة رقابية دقيقة تستهدف التأكد من جودة التنفيذ وكفاءة الأعمال المنفذة قبل اتخاذ إجراءات الاستلام.

وكان محافظ جنوب سيناء قد تفقد المشروع خلال جولته الأخيرة، يرافقه المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية والطرق، بما يواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وتواصل محافظة جنوب سيناء جهودها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.