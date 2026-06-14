روبن أموريم ينتظر الضوء الأخضر النهائي من ميلان لحسم تعيينه مدربًا للفريق

أصبح المدرب البرتغالي روبن أموريم جاهزًا لتولي منصب المدير الفني الجديد لنادي إيه سي ميلان، وينتظر فقط الموافقة النهائية من إدارة النادي لإتمام الاتفاق، بحسب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو.

وبات المدرب السابق لـ مانشستر يونايتد المرشح الأول لخلافة ماسيميليانو أليغري بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ميلان في 2025-2026.

وأشار رومانو إلى أن أموريم مستعد لقبول جميع الشروط التي تمت مناقشتها مع "الروسونيري"، كما أنه متحمس للغاية لتولي قيادة الفريق في سان سيرو.

وكانت تقارير سابقة من صحيفتي آ بولا البرتغالية وكورييري ديلو سبورت الإيطالية قد ذكرت أن ميلان عرض على المدرب البرتغالي عقدًا لمدة عامين تتجاوز قيمته 3 ملايين يورو سنويًا.

كما أجرى ميلان محادثات مع المدربين أوليفر جلاسنر وماوريسيو بوكيتينو خلال بحثه عن مدرب جديد، إلا أن أموريم أصبح الآن الخيار المفضل لدى إدارة النادي.

ويبلغ أموريم 41 عامًا، وهو بلا نادٍ منذ إقالته من مانشستر يونايتد في يناير 2026، بعد 14 شهرًا قضاها على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد.

وأنهى ميلان موسم 2025-2026 خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى إجراء تغييرات كبيرة داخل النادي في إطار إعادة هيكلة المشروع الرياضي.