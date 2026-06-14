إعلان تشكيل مواجهة ألمانيا وكوراساو في المجموعة الخامسة بالمونديال

أعلن جوليان ناجلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كوراساو مساء اليوم /الأحد/ على ملعب إن أر جي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي .. " حراسة المرمى: مانويل نوير، خط الدفاع: ناثانيال براون - نيكولاس شلوتربيرك - جوناثان تاه - جوشوا كيميتش، خط الوسط: أليكساندر بافلوفيتش - جمال موسيالا - فيليكس نميتشا، خط الهجوم: فلوريان فيرتز - كاي هافرتيز - ليروى ساني.

فيما جاء تشكيل منتخب كوراساو علي النحو التالي:حراسة المرمى..إلوي رو.

خط الدفاع: شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبا - ريشيدلي بازوير - ديفيرون فونفيل، خط الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا تاهيث تشونج، خط الهجوم: يورجن لوكاديا - سونتجي هانسن.

ويتواجد في المجموعة الخامسة بجان ألمانيا وكوراساو كل من كوت ديفوار والإكوادور.