تحركات موسعة لحشد الدعم للإسماعيلي بقيادة أكرم الشافعي وعصام عبد العال وأشرف عمارة وعدد من رموز المحافظة

في إطار الجهود الرامية إلى مساندة النادي الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية، يقود الأستاذ أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ، بالتعاون مع الكابتن عصام عبد العال، واللواء أشرف عمارة، الكاتب الصحفي محمد كشك، محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة العلاقات العامة ، والأستاذ محمد مصلح، تحركات موسعة لحشد الدعم والمساندة للنادي، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لإنهاء الأزمة التي يمر بها.

وشهدت التحركات الأخيرة عقد لقاءات ومشاورات مكثفة لبحث آليات دعم النادي، حيث تم الاتفاق على تكثيف التواصل مع التجار ورجال الأعمال وأبناء الإسماعيلية المخلصين، من أجل حثهم على المساهمة الفاعلة في دعم الدراويش، باعتبار أن النادي يمثل أحد أهم الرموز الرياضية والتاريخية في مصر.

كما تضمنت التحركات إجراء اتصالات بعدد من التجار، إلى جانب التواصل مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لدعوتهم للمشاركة في حملة دعم النادي والمساهمة في تجاوز التحديات الحالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الكيان الأصفر واستعادة مكانته المعهودة.

وأكد المشاركون في هذه الجهود أن النادي الإسماعيلي يعد إرثًا رياضيًا وتاريخيًا كبيرًا، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق جميع أبناء الإسماعيلية ومحبيه داخل مصر وخارجها، مشددين على أهمية توحيد الصفوف والعمل المشترك خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأشاروا إلى أن تضافر الجهود الشعبية والرسمية يمثل السبيل الأمثل لعبور الأزمة الحالية، مؤكدين استمرار التحركات خلال الفترة المقبلة لحشد أكبر قدر من الدعم، بما يحقق مصلحة النادي الإسماعيلي ويحافظ على تاريخه العريق.