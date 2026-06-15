قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحركات موسعة لحشد الدعم للإسماعيلي بقيادة أكرم الشافعي وعصام عبد العال وأشرف عمارة وعدد من رموز المحافظة

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

في إطار الجهود الرامية إلى مساندة النادي الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية، يقود الأستاذ أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ، بالتعاون مع الكابتن عصام عبد العال، واللواء أشرف عمارة، الكاتب الصحفي  محمد كشك،  محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة العلاقات العامة ، والأستاذ محمد مصلح، تحركات موسعة لحشد الدعم والمساندة للنادي، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لإنهاء الأزمة التي يمر بها.

وشهدت التحركات الأخيرة عقد لقاءات ومشاورات مكثفة لبحث آليات دعم النادي، حيث تم الاتفاق على تكثيف التواصل مع التجار ورجال الأعمال وأبناء الإسماعيلية المخلصين، من أجل حثهم على المساهمة الفاعلة في دعم الدراويش، باعتبار أن النادي يمثل أحد أهم الرموز الرياضية والتاريخية في مصر.

كما تضمنت التحركات إجراء اتصالات بعدد من التجار، إلى جانب التواصل مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لدعوتهم للمشاركة في حملة دعم النادي والمساهمة في تجاوز التحديات الحالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الكيان الأصفر واستعادة مكانته المعهودة.

وأكد المشاركون في هذه الجهود أن النادي الإسماعيلي يعد إرثًا رياضيًا وتاريخيًا كبيرًا، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق جميع أبناء الإسماعيلية ومحبيه داخل مصر وخارجها، مشددين على أهمية توحيد الصفوف والعمل المشترك خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأشاروا إلى أن تضافر الجهود الشعبية والرسمية يمثل السبيل الأمثل لعبور الأزمة الحالية، مؤكدين استمرار التحركات خلال الفترة المقبلة لحشد أكبر قدر من الدعم، بما يحقق مصلحة النادي الإسماعيلي ويحافظ على تاريخه العريق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف من الغرفة المركزية لضمان انتظام اللجان

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف من الغرفة المركزية لضمان انتظام اللجان

الأزهر: الإسلام يدعو إلى توقير الكبار ويجعله دليلًا على حسن الخلق

الأزهر: الإسلام يدعو إلى توقير الكبار ويجعله دليلًا على حسن الخلق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد 654 مجلسَ فقهٍ بالمديريات الحدودية بعنوان: «الحوار الأسري وأثره في بناء الشخصية»

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد