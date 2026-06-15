قيادية بحماة الوطن: دعوة مصر لقمة G7 تؤكد قوة اقتصادها وحضورها الدبلوماسي

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن مشاركة مصر في أعمال قمة G7 (مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى) تمثل انعكاسًا واضحًا لحجم التقدير الدولي المتزايد للدور المصري على الساحة العالمية، وتأكيدًا على نجاح الدولة في تعزيز حضورها داخل دوائر صنع القرار الدولي.

وأوضحت شحاتة، في تصريحات لها اليوم،أن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الاقتصادي والسياسي الرفيع، قمة G7، تعد شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري وتطور السياسة الخارجية، وقدرة القاهرة على الإسهام الفاعل في مناقشة القضايا الدولية الكبرى.

الرئيس السيسي في قمة G7 تفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية الدولية

وأضافت أن هذه المشاركة تأتي في إطار رؤية استراتيجية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توسيع انفتاح مصر على مراكز التأثير العالمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الصناعية الكبرى، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويخدم أولويات الدولة.

ولفتت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، إلى أن قمة G7 تُعد منصة محورية لبحث أبرز التحديات العالمية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأزمات الطاقة والتغير المناخي، مؤكدة أن الحضور المصري يمثل إضافة مهمة لصوت الدول النامية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل النظام الاقتصادي الدولي.

وأشارت شحاته، إلى أن هذه المشاركة في G7 تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القوى الكبرى، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.