علاء فاروق: القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، أعرب فيها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات لفخامته، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

وأكد وزير الزراعة في برقيته أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا خالدًا في التضحية والعمل والإخلاص من أجل بناء الأوطان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العطرة تُجسد قيم العزيمة والإرادة والتخطيط الرشيد، وترسخ معاني الانتماء والولاء للوطن، وتُحفز على مواصلة العمل والإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مستندة إلى رؤية وطنية طموحة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشهد طفرة كبيرة تعزز الأمن الغذائي وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته أن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.