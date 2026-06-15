نائب محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بمزارع نخيل الشركة 55 بالخارجة

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الزراعة – جامعة الوادي الجديد، داخل مزارع النخيل التابعة لقرية الشركة 55 بمركز الخارجة، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور أيمن يوسف كساب عميد الكلية، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور صلاح محمود جميل مدير مركز البحوث الزراعية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية المعنية.

واطلع نائب المحافظ على جانب من التدريب الميداني الذي يشارك فيه نحو ١٨٠ طالبًا وطالبة، ويتضمن أعمال الفحص الحقلي لأشجار النخيل والتعرف على أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وآليات الاكتشاف المبكر ووسائل المكافحة المتكاملة، كما استمع إلى آراء الطلاب حول مدى الاستفادة من التدريب العملي ودوره في تنمية مهاراتهم التطبيقية، وربط الدراسة بالواقع الزراعي على أرض المحافظة.

وأكد كجك أهمية التوسع في برامج التدريب الميداني لإعداد كوادر زراعية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، مشيدًا بمستوى التفاعل والالتزام الذي أظهره الطلاب خلال التدريب، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للتعاون بين الجامعة والجهات العلمية والبحثية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على المحصول الاستراتيجي بالمحافظة.