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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع رئيس بوروندي تطورات تفشي إيبولا والسلم في القارة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
أ ش أ

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في القصر الرئاسي بالعاصمة البوروندية بوجومبورا، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الدورة الحالية لجمعية الاتحاد الأفريقي إيفاريست نداييشيمييه، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأفريقي بشأن إيبولا التي ستُعقد غداً برئاسة الرئيس البوروندي.

وخلال اللقاء، أطلع يوسف الرئيس نداييشيمييه على تطورات وضع فيروس إيبولا في القارة، مستنداً إلى التقييمات والبيانات الصادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إضافة إلى جهود الاستجابة الجارية من جانب الدول الأعضاء المتضررة.

و أشاد رئيس المفوضية بالتضامن الذي أبدته دول الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليون من خلال تقديم الدعم والمساهمات اللازمة لمواجهة الأزمة الصحية.

وبحث الجانبان عدداً من الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي، من بينها عملية الإصلاح المؤسسي الجارية بهدف تعزيز فاعلية المنظمة وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة، حيث أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الكيني ويليام روتو في دفع هذا الملف.

وقدم يوسف إحاطة شاملة حول جهود الاتحاد الأفريقي في مجالات السلام والأمن والوساطة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى معالجة الأوضاع في السودان وجنوب السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب الجهود المبذولة لدعم استعادة النظام الدستوري في منطقة الساحل.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره لقيادة الرئيس نداييشيمييه ودعمه المستمر لهذه الجهود القارية، فيما شكر الرئيس البوروندي يوسف على زيارته والإحاطة التي قدمها بشأن هذه القضايا، مؤكداً التزامه بدعم إصلاحات الاتحاد الأفريقي وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار ورفع جاهزية القارة في مجال الصحة العامة.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي القصر الرئاسي العاصمة البوروندية

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