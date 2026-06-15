محمد مصطفى: تشكيل 5-3-2 يخلق أزمة في الأطراف.. والحل في التحول الدفاعي أمام بلجيكا

تحدث المحلل الرياضي محمد مصطفى عن رؤية فنية متكاملة لتشكيل منتخب مصر في المباريات الأخيرة، خاصة أمام المنتخبات الكبرى مثل بلجيكا، مشيرًا إلى أن الاعتماد على بعض الرسومات الخططية قد يخلق تحديات في بناء الهجمات.

وقال محمد مصطفى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «التشكيل واقعي مقارنة باللي الكابتن حسام حسن قدمه خلال الفترة الأخيرة سواء أمام روسيا أو البرازيل أو حتى في توقف مارس قدام السعودية وإسبانيا».

وأضاف: «عندي تحفظ على الخطة لما بنلعب بـ 5 ورا، لأنه بيبقى عندك مشكلة كبيرة جدًا في مين اللي هيلعب اللي 2 في وسط الملعب، مروان ومهند، وقدامهم إمام عاشور، وبتكون الأطراف محمد صلاح وعمر مرموش، إنت بتلعب جيم كأنك طير مكسور جناحين، مفيش وينجز في الملعب، وبتضطر كل اللعب يكون من قلب الملعب».

وتابع: «الكورة بتطلع عن طريق إمام عاشور لمرموش أو محمد صلاح، وده ممكن ينجح في ماتشات زي كوديفوار، لكن في مباريات تانية كان عندنا مشكلة كبيرة في الخروج بالكرة، خصوصًا قدام السنغال، لأن جودة التمرير من الخط الخلفي فيها مشاكل».

واستطرد: «التشكيل واقعي جدًا، لكن الحالة الدفاعية هي اللي هتفرق، خصوصًا ضد لاعيبة زي جيريمي دوكو، أنا مش عايزه يتحط واحد لواحد، لأنه هيعدي من أي حد».

وأضاف: «نفس الكلام على تروسارد، في الناحية التانية، وفتوح ماينفعش يتساب لوحده في مواجهة مباشرة».

وأوضح: «الحل إن زيكو ينزل يسد مع فتوح، ومهند يروح ناحية اليمين مع محمد هاني لمواجهة دوكو، وفي وسط الملعب إمام ينزل مع مروان، وساعتها الخطة تتحول تقريبًا لـ4-4-2 بخطوط متقاربة جدًا».

وتابع: «قدامنا صلاح ومرموش، ولو قدرنا نمسك الكورة حتى خمس دقايق بس، نقدر نفتح الملعب ونخلق خطورة، إمام يطلع، وصلاح يتمركز، أو مرموش يتحرك، ودي الكورة اللي ممكن تعمل الفارق».

واختتم: «المشكلة إن بلجيكا فريق صعب جدًا تتقطع منه الكورة، لكن لو لعبنا بذكاء دفاعي وتحولات سريعة ممكن نعمل حاجة».