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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب وسط إندونيسيا

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب وسط إندونيسيا
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب وسط إندونيسيا
أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة، اليوم /الثلاثاء/ مدينة (بالو) وعدداً من المناطق في إقليم سولاويزي الوسطى الإندونيسي؛ ما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين سارعوا إلى مغادرة منازلهم والمباني التي كانوا بداخلها.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن السكان شعروا بالهزة الأرضية بقوة في مدينة (بالو) ومناطق سيجي ودونجالا وتوجو أونا-أونا.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 42 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة بالو، وعلى عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار إنشائية كبيرة، بينما واصلت السلطات تقييم آثار الزلزال في المناطق المتضررة.

ودعت السلطات السكان إلى التحلي بالهدوء، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وفي مدينة بالو، شوهد السكان وهم يخلون المباني ويتجمعون في المناطق المفتوحة بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، فيما ابتعد بعضهم عن المناطق الساحلية كإجراء احترازي تحسباً لهزات ارتدادية محتملة أو مخاطر حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

حدوث أمواج مد عاتية تسونامي زلزال بلغت قوته 67 درجة مدينة بالو إقليم سولاويزي الوسطى الإندونيسي السلطات الإندونيسية

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