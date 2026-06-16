وفاة اللواء علي رضا أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر الأسبق

توفي اللواء علي رضا عبدالعزيز أحد أبطال نصر أكتوبر، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر الأسبق، وذلك حسبما أعلن عدد من أصدقائه عبر السوشيال ميديا.



ومن المقرر أن تشيع الجنازة، عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة، والعزاء يوم الأربعاء بمسجد الشرطة.



جدير بالذكر أن اللواء علي رضا تولي رئاسة جمعية الاستثمار السياحي "مستثمري البحر الأحمر" لعدة سنوات، وكان من أبرز المدافعين عن مصالح القطاع السياحي بالمحافظة، حيث لعب دورًا مهمًا في دعم التنمية المجتمعية بمدينة الغردقة، حيث شاركت الجمعية خلال فترة رئاسته في تطوير المدارس والميادين العامة والمساهمة في المبادرات التنموية بالمحافظة.



وعرف "رضا" بمواقفه الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وكان من أبرز الرافضين لمشروعات قد تؤثر على الشعاب المرجانية أو النشاط السياحي.



بعد انتهاء فترة رئاسته للجمعية، استمر في أداء دور مؤثر داخل المجتمع السياحي بالمحافظة بصفته رئيسًا فخريًا للجمعية، وشارك في العديد من الفعاليات العامة والمناسبات الرسمية بالمحافظة.