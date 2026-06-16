"تعليم السويس": انضباط امتحانات الثانوية العامة مسئولية وطنية.. واستعدادات مكثفة قبل انطلاقها

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ثريا منصور، أن انضباط منظومة امتحانات الثانوية العامة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الاختبارات في أجواء آمنة ومناسبة، وذلك مع انطلاق الامتحانات المقررة الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته مع القيادات التعليمية المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية اللجان والمدارس والاستراحات المخصصة للمشاركين في أعمال الامتحانات، بحضور سحر الخولي وكيل المديرية.

وشددت وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع اللجان، والوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء الامتحانات، بما يليق بمكانة محافظة السويس ويعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

ووجهت بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التجهيز داخل المدارس واللجان، مع الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس ومحيط اللجان، ومراجعة جاهزية قاعات الامتحانات، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام العمل داخل اللجان.

كما شددت على مراجعة سلامة النوافذ والزجاج بجميع اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح، وتوفير العدد الكافي من العمال وفق احتياجات كل لجنة، إلى جانب التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة وتوفير المستلزمات الإدارية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة طوال فترة الامتحانات.

وطالبت بضرورة تجهيز الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج المحافظة بالشكل اللائق الذي يعكس الوجه الحضاري لمحافظة السويس.

وأكدت أن المديرية تواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، بما يضمن خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة تعكس مكانة المحافظة وجهود العاملين بالمنظومة التعليمية، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.