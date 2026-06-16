فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلن مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، عادل السايس،فتح باب التظلمات على نتائج نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026 ، وذلك اعتبارا من اليوم /الثلاثاء / ولمدة عشرة أيام، على أن تُقدم طلبات التظلم بإدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة بمدينة العريش. .

وطالب السايس أولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بطلبات التظلم سرعة التوجه خلال المدة المحددة، مؤكدةً أن أيام الإجازات والعطلات الرسمية لا تُحتسب ضمن فترة التظلمات.

وأشار السايس ، الي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص منطقة شمال سيناء الأزهرية على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة نتائجهم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل في مراجعة أوراقه والتأكد من صحة درجاته.