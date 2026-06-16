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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض للحصول على الدرجات العلمية فى (الماجستير – الدكتوراه – البورد - الدبلومات) بالمعاهد التابعة للأكاديمية من خلال التسجيل فى البرامج الآتية :

أولا: الأطباء البشريين

أ- البورد المصرى فى تخصصات (الجلدية – التخدير – الأمراض العصبية – باطنة القلب – جراحة العظام – جراحة التكميل والحروق – جراحة مخ وأعصاب – أمراض الدم – الآشعة التشخيصية – أنف وأذن – الطب النووى – الأمراض الصدرية – الباطنة العامة – طب الطوارئ – العلاج الإشعاعى – طب الأورام – جراحة الأورام – جراحة أوعية دموية – التخاطب) .

ب- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (جراحة الميدان - طب الميدان – الطب الرياضي – الأمراض المعدية والوبائيات - الصحة العامة – الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة – إدارة المستشفيات – الكائنات الدقيقة الطبية - التغذية الإكلينيكية – الصحة النفسية – صحة المسنين – التغذية فى الرعاية الصحية) .

ج- الدبلومات فى (علم الصيدلة الجينية والطب الشخصى – الطب الصيني التقليدي) .

ثانيا: الأسنان:

أ- البورد المصرى فى تخصص (طب أسنان الأطفال – تركيبات الأسنان) .

ب- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (الصحة العامة للفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى – إدارة المستشفيات) .

ثالثا: الصيادلة

أ- البورد المصرى فى (الإدارة الصيدلانية وسلاسل الإمداد الطبية - الصيدلة الإكلينيكية) .

ب- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (التغذية فى المؤسسات الصحية – إدارة المستشفيات – الميكروبيولوجى) .

ج – الدبلومات فى علم الصيدلة الجينية والطب الشخصي .

رابعا: العلاج الطبيعي

أ- البورد المصري فى (العلاج الطبيعي) .

ب- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (التأهيل البدنى – علاج طبيعى مسنين) .

ج- الدبلومات فى تخصص الطب الصينى التقليدي.

خامسا: التمريض

أ- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (تمريض الطوارئ والكوارث – تمريض المسنين -  إدارة التمريض – تمريض الصحة العامة) .

ب- الدبلومات فى (تمريض المسنين – إدارة التمريض) .

سادساً: البرامج المشتركة لجميع مقدمى الخدمة الصحية  (الطب البشرى / الأسنان / الصيدلة / العلاج الطبيعى / التمريض) :

أ- الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات (الإدارة والتخطيط والسياسات الصحية  – صحة البيئة – إدارة الصحة والسلامة المهنية – المعلوماتية الصحية – الصحة العالمية).

ب- الدبلومات فى (إدارة الصحة والسلامة المهنية – إقتصاديات الصحة – التعليم الطبى) .

الأوراق المطلوبة للتقديم:

  • صورتان  لبطاقة الرقم القومي
  • شهادة الميلاد الإلكترونية
  •   2 صورة للكارنية العسكري للضباط العاملين “بالخدمة / المعاش”
  • صورة شهادة المؤهل “بكالوريوس / ماجستير”
  • صورة شهادة الإمتياز “يتم تقديم أصول الشهادات بعد القبول”
  • السيرة الذاتية 
  •  6 صور شخصية “4×6”
  • الموقف من التجنيد
  • صورة مزاولة المهنة
  • صورة كارنيه النقابة ، وبالنسبة للعسكريين تقديم خطاب بالموافقة على التسجيل من إدارة الخدمات الطبية .

    على أن يكون التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 /  06 / 2026 ولمدة شهر ، للمزيد من المعلومات على الموقع التالي 

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة.

الأكاديمية الطبية العسكرية القوات المسلحة كلية الطب

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