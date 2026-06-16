نائب محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق المعسكر الأول لأعضاء برلمان الطلائع والشباب

التقى محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفود 8 محافظات من المشاركين في المعسكر الأول لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ، وذلك بقاعة احتفالات المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة ، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة ، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة للتثقيف وبرلمان الشباب، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الأول لأعضاء البرلمان ونموذج الشيوخ، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

ونقل نائب المحافظ تحيات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد للمشاركين، وحرصها على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات والبرامج الشبابية التي تسهم في بناء الوعي الوطني وصقل مهارات النشء والشباب، مستعرضاً أبرز المقومات التنموية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر الحدودية وما تشهده من مشروعات تنموية واعدة ، مؤكداً أهمية إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات والرؤى بين الشباب، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية في القضايا الوطنية ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما استمع كجك إلى رؤى ومقترحات عدداً من الشباب المشاركين ، بشأن تعظيم فرص التنمية بالمحافظة ودور الشباب في دعم خطط التنمية والبناء ، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للرؤى والأفكار حول عدد من القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك.

هذا ومن المقرر أن تشهد فعاليات المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التثقيفية والحوارية والجولات الميدانية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية التى تزخر بها المحافظة، بما يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على ما تشهده المحافظة من مشروعات إنتاجية ومقومات اقتصادية تعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات .