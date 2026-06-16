بالكاجوال .. ظهور لافت لـ درة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة زروق جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وخطفت درة الأنظار بإطلالة لافته بالكاجوال مرتدية بلوزة طويلة باللون الرمادي نسقت معها بنطلون أسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد شاركت الفنانة درة، صورًا لها، أثناء أداء مناسك الحج.

على الجانب الفني، شاركت درة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا بشخصية «ميادة الديناري».

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، ريم سامي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد عبد الله، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.