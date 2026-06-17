هل تؤثر الهواتف الذكية على معدلات الإنجاب؟ دراستان تكشفان علاقة مثيرة للجدل

سلطت دراستان أمريكيتان حديثتان ، الضوء على عامل قد يكون له دور في هذه الظاهرة، وهو الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية.

ويرى الباحثون ، أن انتشار الهواتف الذكية غيّر أنماط التواصل بين الأفراد، إذ أصبحت التفاعلات الاجتماعية المباشرة أقل من السابق، وهو ما قد ينعكس على معدلات العلاقات الإنسانية والإنجاب.

انخفاض الخصوبة تزامن مع انتشار الهواتف الذكية

وأشارت إحدى الدراستين إلى أن معدل الخصوبة في الولايات المتحدة تراجع بنحو 22% منذ عام 2007، وهو العام الذي شهد إطلاق أول هاتف "آيفون"، ما دفع الباحثين إلى التساؤل حول وجود علاقة بين الحدثين.

وللتحقق من هذه الفرضية، أجرى باحثان من جامعة ميدلبوري مقارنة بين مناطق أمريكية وصلتها خدمة "آيفون" في سنواته الأولى، وأخرى لم تكن تتمتع بالتغطية نفسها.

نتائج المقارنة

وأظهرت الدراسة ، أن المناطق التي انتشرت فيها الهواتف الذكية مبكرًا سجلت انخفاضًا أكبر في معدلات الإنجاب مقارنة بالمناطق الأخرى، ما دفع الباحثين إلى ترجيح وجود ارتباط بين انتشار هذه الأجهزة وتراجع الخصوبة.

واعتبر الباحثان ، أن السبب لا يرتبط فقط بالضغوط الاقتصادية أو ارتفاع تكاليف تربية الأطفال، بل أيضًا بانخفاض التواصل الاجتماعي المباشر وتراجع النشاط الجنسي بين الأفراد.

الهواتف ليست السبب الوحيد

وأكدت الدراسة، أن الهواتف الذكية لا يمكن اعتبارها المسؤول الوحيد عن انخفاض معدلات الإنجاب، لكنها قد تكون أحد العوامل المؤثرة إلى جانب متغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى.

وأشار الباحثان، إلى أن هذا قد يفسر محدودية تأثير بعض السياسات الحكومية التي تعتمد على الحوافز المالية لتشجيع الإنجاب في عدد من الدول.

دراسة عالمية تدعم الفرضية

وفي دراسة أخرى، حلل باحثان من جامعة سينسيناتي بيانات تعود إلى 128 دولة، معتمدين على إحصاءات البنك الدولي المتعلقة بانتشار الهواتف الذكية ومعدلات الخصوبة بين المراهقين.

وأظهرت النتائج، أن انخفاض معدلات الخصوبة تسارع بالتزامن مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، بغض النظر عن اختلاف الظروف الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية بين الدول.

"صدمة تكنولوجية" أثرت على العالم

وخلص الباحثان، إلى أن العالم يشهد ما وصفاه بـ"الصدمة التكنولوجية المشتركة"، في إشارة إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا الحديثة على أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وما قد يترتب على ذلك من تغيرات ديموغرافية.

ورغم ما توصلت إليه الدراستان، شدد الباحثون على أن النتائج تكشف وجود علاقة ارتباط بين انتشار الهواتف الذكية وتراجع معدلات الخصوبة، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن الهواتف الذكية هي السبب المباشر، إذ تظل هذه الظاهرة نتاجًا لتداخل العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.