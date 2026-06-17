وكيل صحة شمال سيناء يتفقد حجر معبر رفح ويشيد بدوره في الفحص الصحي وتوافر المستلزمات الوقائية

أشاد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال؛ بالدور المحوري الذي يلعبه الحجر الصحي في فحص العابرين والتدقيق في الوثائق الصحية لضمان السلامة العامة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الوقائية والأدوية والعلاجات اللازمة لتأمين المعبر صحيًا.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة اليوم/الأربعاء/، سير العمل بالحجر الصحي بمعبر رفح البري، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وضمان رفع درجة الاستعداد القصوى.

وخلال الجولة التفقدية، تابع وكيل الوزارة انتظام منظومة العمل بمكاتب الحجر الصحي، واطلع على سجلات الفحص والتدابير الوقائية المتبعة، فضلًا عن مراجعة آليات التعامل مع الحالات الطارئة ومدى جاهزية الأطقم الطبية المتواجدة بالمعبر.

وأكد الدكتور عمرو أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المستمرة والمفاجئة التي تشمل كافة المنشآت، والمستشفيات، والوحدات الصحية بمحافظة شمال سيناء؛ وذلك لضمان الانضباط الإداري، والوقوف الجاهزية اللحظية ، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة، بجانب تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمواطنين والعابرين من الفلسطينيين، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالأطقم الطبية في المعابر الحدودية.