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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسميا.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026

رسميا.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026
رسميا.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري رسميًا 2026 .. أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المخصصة للقطاع التجاري، ضمن فاتورة مايو التي تعبر عن استهلاك شهر أبريل، في خطوة تحظى باهتمام واسع من أصحاب الأنشطة التجارية والمحال المختلفة الذين يترقبون بشكل مستمر أي تحديثات تتعلق بتكاليف استهلاك الكهرباء وتأثيرها على المصروفات التشغيلية.

ونشر الجهاز الأسعار الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، موضحًا تفاصيل الشرائح المختلفة الخاصة بالاستهلاك التجاري، مع بيان قيمة المحاسبة الجديدة لكل شريحة مقارنة بالأسعار السابقة، وسط زيادة ملحوظة في معدلات البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري خلال الفترة الحالية.

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وشملت الأسعار المعلنة جميع شرائح الاستهلاك التجاري، بداية من الشريحة الأولى الخاصة بالاستهلاك المحدود، وصولًا إلى الشرائح الأعلى استهلاكًا، مع توضيح قيمة التعريفة الجديدة المطبقة على كل فئة.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة، جاءت الشريحة الأولى الخاصة بالمستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات بسعر 162 قرشًا بدلًا من 85.0 قرشًا، وهو ما يمثل الزيادة الجديدة المطبقة على هذه الفئة ضمن تحديثات الأسعار الأخيرة.

أما بالنسبة للشريحة الآتية الخاصة بالمستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات، فيتم احتسابها من صفر إلى 250 كيلو وات بسعر 216 قرشًا بدلًا من 168.0 قرشًا، وفق ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

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تفاصيل أسعار الشرائح الأعلى استهلاكًا

وفيما يتعلق بالشريحة الخاصة بالمستهلك من 251 حتى 1000 كيلو وات، أوضح الجهاز أن المحاسبة تتم وفق تقسيمات محددة داخل هذه الفئة.

ويتم احتساب الاستهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات بسعر 264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا، بينما يتم احتساب الاستهلاك من صفر إلى 1000 كيلو وات بسعر 274 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا.

كما أعلن الجهاز عن سعر الشريحة الخاصة بالمستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات، حيث يتم احتسابها بسعر 279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا، لتكون من أعلى الشرائح من حيث قيمة المحاسبة الجديدة.

زيادة البحث عن أسعار الكهرباء التجارية

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري، خاصة من جانب أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون لمعرفة قيمة الزيادة الجديدة وتأثيرها على تكلفة التشغيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام واسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية بمتابعة أي تحديثات تتعلق بأسعار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، باعتبارها من العناصر الرئيسية المؤثرة على حركة الأسواق والمصروفات الشهرية للأنشطة التجارية المختلفة.

كما يحرص أصحاب الأنشطة التجارية على متابعة التعريفات الجديدة بشكل مستمر من أجل حساب التكاليف التشغيلية بدقة، خاصة مع اختلاف قيمة الاستهلاك بين نشاط وآخر وفق طبيعة العمل وحجم استخدام الكهرباء.

عداد الكهرباء

فاتورة مايو تعكس استهلاك أبريل

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الأسعار الجديدة المعلنة تأتي ضمن فاتورة مايو، والتي تعبر عن استهلاك شهر أبريل، وفق نظام المحاسبة المعمول به داخل قطاع الكهرباء.

ويتابع المواطنون وأصحاب المنشآت التجارية بشكل دائم قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء، خاصة مع تطبيق التعريفات الجديدة على شرائح الاستهلاك المختلفة، ما يدفع كثيرين للبحث عن طرق ترشيد الاستهلاك وتقليل الأحمال الكهربائية داخل الأنشطة التجارية.

كما تساهم معرفة تفاصيل الشرائح المختلفة في مساعدة أصحاب المحال والمنشآت على تنظيم استهلاك الكهرباء بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري وتكاليف التشغيل الشهرية.

أهمية معرفة شرائح الكهرباء الجديدة

ويرى متابعون أن إعلان أسعار الشرائح بشكل رسمي يساهم في زيادة الوعي لدى المستهلكين، سواء من أصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات الصغيرة، حول طبيعة المحاسبة الجديدة وقيمة الاستهلاك داخل كل شريحة.

كما تساعد هذه المعلومات في تمكين أصحاب الأنشطة من التخطيط المالي بصورة أفضل، خاصة مع الاعتماد الكبير على الكهرباء في تشغيل المعدات والأجهزة المختلفة داخل المحال والمنشآت التجارية.

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ويؤكد متخصصون أن متابعة أسعار الكهرباء بشكل مستمر أصبحت من الأمور الأساسية بالنسبة للقطاع التجاري، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة التشغيل وأسعار الخدمات والمنتجات داخل الأسواق.

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