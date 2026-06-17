تعليم جنوب سيناء: لجان الثانوية العامة جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، والمقرر انطلاقها صباح الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى 16 يوليو.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، مشيرةً إلى الانتهاء من تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وأوضحت أن المديرية شكلت لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات، كما انتهت من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة ومقار اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بما يضمن توفير المناخ المناسب لأداء مهامهم بكفاءة.

وأضافت مدير المديرية أنه تم إخطار الجهات الأمنية بمقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة لتوفير التأمين اللازم، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لندب طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، حرصًا على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب والعاملين أثناء فترة الامتحانات.

وأشارت إلى أن المديرية أنهت جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالامتحانات، مؤكدةً أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويوفر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة.

ووجهت الدكتورة وفاء رضا تصريحاتها رسالة دعم وتحفيز للطلاب، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.

وأكدت ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مستوى الاستعدادات التي شهدتها المحافظة.